Temptation Island, l'incidente con la barca sconvolge i fan

Attimi di paura a Temptation Island. Durante le registrazioni - la nuova edizione partirà su Canale 5 giovedì 3 luglio - la barca che trasportava le coppie protagoniste e alcuni membri della produzione è affondata. Per fortuna, però, non ci sono stati risvolti drammatici. A rassicurare tutti Filippo Bisciglia, che conduce il reality show da ormai dieci anni. "Non è successo niente e nessuno si è fatto male – ha detto Bisciglia a Tv Sorrisi e Canzoni -. Un inizio frizzante, sicuramente porterà fortuna". Il presentatore ha spiegato di aver assistito all’incidente da lontano, specificando che le coppie, al momento dell’affondamento, erano già scese dalla barca per raggiungere la spiaggia. "Una volta scesi i ragazzi dal gommoncino, la barca ha urtato un relitto – ha aggiunto -. Mentre stavo presentando le coppie ho visto con la coda dell’occhio che il caicco continuava ad avanzare, perché altrimenti sarebbe affondato, e si è spiaggiato". A quanto pare non vedremo mai in tv queste scene: Maria De Filippi, che produce il programma, avrebbe deciso di tagliare lo spiacevole episodio.