Il Campionato Mondiale di Magia FISM 2025 in Piemonte 

Ore ed ore di ginnastica per le mani, pronti a conquistare memoria muscolare e sensibilità tattile. Anche per illusionisti e prestigiatori gli allenamenti possono essere intensi, proprio come accade per gli sportivi. L'arte della destrezza e della manipolazione riescono a creare l'effetto meraviglia sul palco e saranno oltre 5000 i maghi pronti a stupire, ognuno nelle varie discipline, spettatori ed appassionati che in questi giorni popoleranno Torino per assistere al Campionato Mondiale della Magia – FISMITALY2025, il più importante evento magico del pianeta, che si svolge ogni tre anni dal 1948 e che dal 12 al 19 luglio 2025 trasformerà il Piemonte nella capitale mondiale della magia. Per questa 29° edizione è stata scelta l'Italia che ospiterà artisti da ben 51 nazioni ed anche vere e proprie leggende, tra cui: Xavier Mortimer, fenomeno social con oltre 13 miliardi di visualizzazioni, e Miguel Munoz, il Campione del Mondo protagonista del film Disney "Dumbo" con Tim Burton. Ad accoglierli tutte le star italiane, tra le quali: Silvan, Arturo Brachetti, Mago Forrest, Raul Cremona, Marco Berry e Alexander. Inoltre la novità di quest'anno consiste nel fatto che anche i “Babbani" (i non maghi ndr) potranno, per la prima volta, assistere agli spettacoli solitamente riservati ai professionisti e accedere a luoghi misteriosi ed unici prenotando il proprio posto in prima fila semplicemente con un clic.

La manifestazione, che ha il suo quartier generale al Lingotto Centro Congressi ed è organizzata da Masters of Magic e Atema ETS con il sostegno delle istituzioni locali, sarà affiancata da un ricchissimo calendario di spettacoli straordinariamente aperti al pubblico.

Tra gli show imperdibili: il 15 luglio lo "Show dei Campioni del mondo di Magia", condotto da Walter Rolfo con i 10 campioni assoluti degli ultimi 30 anni; a seguire, il 16 luglio, "I Dieci Maestri dell'Impossibile", condotto da Alain Choquette e Tiziano Grigioni; e infine, il 18 luglio, "Crazy and Comedy Magic Show", condotto da Raul Cremona.

