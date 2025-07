Irama, iniziato con successo il tour estivo: il gesto da brividi per una fan

Irama e la casella postale per ricevere le lettere dai fan

Irama ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi fan e anche la sua ultima iniziativa lo dimostra. Recentemente ha aperto una casella postale per ricevere lettere vere dai suoi fan. Nessun commento su Instagram, niente messaggi privati. Solo carta, penna e tempo. L’iniziativa è stata annunciata dallo stesso cantante: "Un modo per tornare a parlare con voi in maniera diversa, più intima. Scrivetemi. Senza fretta. Con le vostre parole. Le leggerò una per una. Ho bisogno anche di questo: di riconnettermi con voi", ha spiegato Irama, lasciando il suo indirizzo: Filippo Maria Fanti, Casella postale 144, via Cordusio 4, Milano.

Le date del tour estivo 2025 di Irama

Dopo le tappe di Codroipo e Lucca, Irama sarà il 12 luglio ad Alba (CN), il 15 luglio a Salerno, il 16 luglio a Bari, il 18 luglio a Francavilla al Mare, il 22 luglio a Rock in Roma, il 1 agosto a Riccione, il 3 agosto a Catania, il 9 agosto al Roccella Summer Festival, il 16 agosto a Olbia e infine il 2 ottobre all'Arena di Verona.