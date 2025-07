Pier Silvio: "I reality di Ilary e Diletta tra i più brutti mai visti" e svela le novità Mediaset

Tempo di bilanci per Pier Silvio Berlusconi. Alla presentazione dei nuovi palinsesti, l'amministratore delegato di Mediaset ha rivelato che la stagione dei reality show non l'ha soddisfatto in pieno. A partire da La talpa (condotta da Diletta Leotta) e The Couple (guidato da Ilary Blasi), a cui con onestà non fa nessuno sconto: "Sono due dei programmi più brutti che abbia mai visto. Mentre li guardavo mi veniva la pelle d’oca dalla rabbia", ha dichiarato. La colpa, per Berlusconi, "è degli autori". Resta infatti la stima per Ilary e Diletta che però non figurano (almeno per ora) tra le conduttrici della prossima stagione televisiva. La Blasi è attualmente al timone di Battiti Live ma non è ancora chiaro cosa farà dopo la fine della kermesse musicale.