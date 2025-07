Totti torna in tv, a Roast in Peace: come funziona il nuovo programma e dove guardarlo  

Francesco Totti torna in televisione dopo l'ospitata a Sognando Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. L'ex calciatore giallorosso è nel cast del nuovo programma di Prime Video: Roast in Peace. Un programma innovativo e interessante che, sicuramente, farà discutere.

Come funziona Roast in Peace con Francesco Totti

Il meccanismo del format è presto detto: quattro celebrità "defunte" e sei comici pronti a commemorarle a modo loro. L'obiettivo è uno: individuare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte. Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono pronti ad “onorare” la memoria di Totti ma anche quella di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini. Uno spietato funerale guidato da una officiante d'eccezione: Michela Giraud. Prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video, lo show sarà disponibile su Prime Video in Italia in autunno 2025.