Cesare Cremonini e la dedica in diretta a Federica Masolin incinta: il video è virale

Cremonini, la dedica a Federica Masolin

Nell’ultimo spettacolo, Cesare Cremonini ha fatto commovente una dedica all’amica Federica Masolin, volto noto di Sky Sport ,presente al suo concerto e in dolce attesa. La giornalista fra qualche settimana darà alla luce la sua primogenita Nina. “Questa sera ci sono delle piccole stelle che sono ancora nella pancia della mamma, non so quante donne siano incinte, c’è una mia amica che è in attesa di una bimba che si chiama Nina, ed è a lei che dedico questa canzone”. L’artista ha fatto la propria dedica sulle note di “Vorrei”, commovendo la giornalista che poco dopo - sul proprio profilo Instagram - ha ringraziato il cantautore. “Vorrei é la dedica più bella e delicata che possa esserci per la mia Nina e per tutti i bimbi del mondo” ha scritto la giornalista, decisamente commossa dal gesto di Cesare Cremonini.