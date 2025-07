Il mega raduno di Ultimo a Tor Vergata: biglietti, data e tutte le info

La sensazione è che sarà una data storica per Roma. Anzi, già lo è vista la grande attesa. Domani, 15 luglio, alle 14 saranno in vendita i biglietti per il concerto di Ultimo a Tor Vergata. "La favola per sempre", si intitola, ed è il mega raduno che Ultimo ha voluto, con il supporto di Vivo Concerti e Roma Capitale, regalare ai suoi fan. Attese oltre 200mila persone, ma sono dati approssimativi e informali. La certezza è che sarà qualcosa di storico come, prima di lui in Italia, hanno fatto solo Vasco Rossi e Ligabue. L'attesa, dicevamo, è enorme. E allora ecco tutte le informazioni necessarie per l'acquisto dei biglietti di domani e il concerto del 4 luglio 2026.