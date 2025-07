Ultimo da record: il dato incredibile sui biglietti per Tor Vergata, la mamma commenta così...

Sarà il più grande concerto di sempre in Italia con 250mila spettatori paganti. Vasco Rossi si era "fermato" a 220mila, Niccolò Morriconi, per tutti Ultimo, lo ha battuto oggi quando, in appena due ore, ha polverizzato, insieme ai suoi fan, tutti i biglietti disponibili. I prezzi? Da 99 a 49 euro. Ma per chi si è messo subito il fila per il tagliando dell'unica data di Ultimo nel 2026 poco importava: contava solo esserci, ad ogni costo. E così in due ore biglietti polverizzati, senza se e senza ma.