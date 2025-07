Laura Pausini, la dura replica di Gianluca Grignani e la bufera social: "Ci tenevo a..."

Gianluca Grignani e il duro messaggio a Laura Pausini

Con toni duri, ma per nulla offensivi, scrive su Instagram che il suo commento, sotto al post di Laura Pausini, è stato ripetutamente cancellato e allora lo scrive in una storia: "Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertedlo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum o in altre occasioni. Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io. Ci tenevo a ricordarlo. Io, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone ma soprattutto a te. Ti abbraccio". Laura Pausini, ad ora, non ha replicato. Ma non è detto che non lo faccia visto che, da sempre, è abituata a dire con schiettezza la sua.