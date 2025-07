Morto Ozzy Osbourne, leggenda dell'heavy metal e leader dei Black Sabbath: aveva 76 anni

Morto Ozzy Osbourne, leggenda dell'heavy metal e leader dei Black Sabbath

Malato da tempo (nel 2020 aveva rivelato di essere affetto dal morbo di Parkinson), Osbourne aveva partecipato a un concerto-evento di addio alle scene dei Black Sabbath un paio di settimane fa a Birmingham, città d'origine della celebre rock band di cui è stato lo storico leader. Insieme alla sua famiglia fu protagonista anche del celebre reality-show televisivo 'The Osbournes'. E sono stati i suoi stessi familiari a dare la notizia della sua morte con una nota: "È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia, circondato dall'amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento".