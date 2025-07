Lazio a Temptation Island, tifosi scatenati: le parole di Valerio e il dettaglio dell'aquila

A Temptation Island si parla anche di calcio. Più precisamente della Lazio grazie a Valerio, uno dei fidanzati di quest'edizione, grande appassionato del club biancoceleste. Una passione che più volte è stato motivo di scontro con la sua fidanzata Sarah e che allo stesso tempo ha avvicinato il ragazzo alla tentatrice Ary, anche lei tifosa della stessa squadra. Lui le ha anche mostrato un tatuaggio dedicato alla sua squadra del cuore e la single ha risposto che vorrebbe farlo anche lei. Durante un confronto con gli altri ragazzi Valerio non ha esitato a dimostrare tutto il suo amore per la Lazio, mandando in estasi i tifosi che hanno seguito l'ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia (tra l'altro anche lui tifoso della Lazio). "Meno male che non rinuncio alla Lazio, è una cosa per cui non rinuncio per nessuno - ha detto Valerio - Tu (riferito alla fidanzata) e la Lazio siete due linee che non si incontreranno mai. Vuoi mette la Lazio con te? Uno sfogo ho, andare a vedere le partite allo stadio, lo faccio da quando ho tre anni".