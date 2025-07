Torna La signora in giallo, Jamie Lee Curtis è la nuova Jessica Fletcher

Dopo indiscrezioni e rumors, ora è ufficiale: il reboot de La Signora in Giallo si farà. E il nuovo volto di Jessica Fletcher sarà quello di Jamie Lee Curtis. "Oh, sì", ha sospirato la Curtis, attrice Premio Oscar, durante un'intervista con Entertainment Tonight. "Manca poco. Ma sono molto emozionata. Molto emozionata - ha continuato - Ma sto frenando l'entusiasmo finché non inizieremo le riprese. Ho un paio di altre cose da fare e poi potrò godermi quel lavoro". Secondo quanto riportato da Variety, la sceneggiatura della nuova versione cinematografica della Signora in giallo è di Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, mentre i produttori sono Phil Lord, Chris Miller e Amy Pascal sono i produttori. La serie originale con Angela Lansbury, scomparsa a 96 anni nel 2022, è andata in onda per ben dodici stagioni, dal 1984 al 1996. Seguita da milioni di spettatori e trasformata anche in quattro film per la televisione, è diventato un vero e proprio cult.