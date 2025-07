Federica Pellegrini sfida Canalis e Cagnotto: il reality che fa già impazzire i fan

MILANO - Ne resterà soltanto uno. Arriva su Netflix il nuovo programma televisivo che metterà alla prova ex atleti, uomini e donne dello spettacolo e volti conosciuti. Physical è un nuovo programma che ricalca un format coreano che sta riscuotendo un successo clamoroso in giro per il mondo. Tra i 100 concorrenti del formato italiano ci saranno numerosi sportivi tra cui Federica Pellegrini, Tania Cagnotto e Jury Chechi che sfideranno volti noti dello spettacolo come l’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis.