Sognando Beckham, confermato il sequel del film (forse con David e Victoria)

Sognando Beckham 2 sta per diventare finalmente realtà! Un altro dei tanti classici dei primi anni 2000 – tra cui Il diavolo veste Prada e Quel pazzo venerdì – che riceveranno un sequel. Per la gioia di tutti i millennial e non solo. Gurinder Chadha, regista del classico del 2002 con Keira Knightley e Parminder Nagra , ha dato l'annuncio a Deadline: "Sono entusiasta di rivisitare i personaggi originali, far rivivere la storia intramontabile e costruire sull'eredità che abbiamo contribuito a creare per il calcio femminile". Sognando Beckham è stato il primo film che ha portato il calcio femminile sotto i riflettori . Col tempo è diventato un classico che ora, nel 2025, merita sicuramente un aggiornamento. Dopotutto, molto è cambiato nel mondo del calcio femminile professionistico negli ultimi due decenni. Sebbene questo sport stia diventando sempre più popolare, c'è ancora molta strada da fare per renderlo più equo . Il seguito di Sognando Beckham sarà sicuramente un'opportunità straordinaria per riflettere su quanta strada abbiamo fatto finora e quanta ne dobbiamo ancora percorrere.

Com'è finito Sognando Beckham e anticipazioni sulla trama del sequel

Nel film del 2002, Parminder Nagra interpreta Jess, una giovane ragazza anglo-indiana che sogna di diventare una stella del calcio. Incontra Jules (Keira Knightley), membro della squadra femminile amatoriale degli Hounslow Harriers, ma quella squadra rappresenta praticamente il limite della loro carriera calcistica nel Regno Unito all'epoca. Dopo alcune difficili conversazioni con la sua famiglia, il film si conclude con Jess che lascia il Regno Unito per studiare in America insieme a Jules, dove si spera che intraprenderanno una carriera da calciatrici professioniste. Sulla trama del sequel ad oggi non si ha alcuna informazione. La regista ha ammesso solo di avere in mente qualche asso nella manica per una "bella storia". "Non volevo fare nulla [prima] perché non avevo una storia. E poi mi è venuta in mente una storia fantastica, una storia davvero fantastica. Quindi ora sono ispirata. L'ho inventata letteralmente circa un mese fa. Il mio desiderio più chiaro è quello di riportare in auge i personaggi molto, molto presto. Il calcio femminile è più competitivo, più emozionante e più globale che mai. È un onore per me farne parte anche solo in piccola parte".

Keira Knightley e David e Victoria ci saranno nel sequel di Sognando Beckham?

Secondo le ultime indiscrezioni, Keira Knightley e Parminder Nagra sarebbero interessate a tornare a recitare nel sequel di Sognando Beckham. Al momento, però, non si sono ancora espresse a riguardo. "[Loro] sanno che è in fase di sviluppo un sequel, ma ovviamente vogliono vedere la sceneggiatura prima di impegnarsi", ha confidato la regista Chadha, aggiungendo: "Sono abbastanza certo che tutti vorranno tornare". E poi: "Tutto dipende dalla sceneggiatura e dal fatto che piaccia al cast originale. Sto lavorando duramente per assicurarmi che ogni personaggio che ripropongo abbia un arco narrativo e delle scene decenti". La produzione vorrebbe coinvolgere anche David e Victoria Beckham ma anche in questo caso non c'è nulla di concreto. Quando uscirà il sequel di Sognando Beckham? A quanto pare nel 2027, in coincidenza con il 25° anniversario del film e con la Coppa del Mondo femminile FIFA in Brasile.