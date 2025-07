Amendola parla dei Cesaroni e si commuove per Fassari. Poi la battuta sulla Lazio e i Puffi...

C'è grande attesa per il ritorno de "I Cesaroni" in tv, la serie cult italiana che ha appassionato per anni tanti ragazzi (e non solo) e che presto tornerà con la settima stagione, "I Cesaroni - Il ritorno". Le riprese sono iniziate a marzo scorso e la serie andrà in onda da febbraio 2026, aumentando la suspence e la voglia dei fan. Ci sarà ovviamente Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, e non mancheranno volti nuovi come Ricky Memphis e Lucia Ocone. Proprio su loro due Amendola, durante il podcast Tintoria, ha confessato: "I nuovi entrano in punta di piedi, senza voler sostituire nessuno. Anche perché uno è insostituibile", ha detto indicando e guardando il cielo ed emozionandosi nel ricordare Antonello Fassari.