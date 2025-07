Temptation Island, il tentatore Flavio lascia il calcio per fare il tronista

Flavio Ubirti lascia il calcio. Galeotta è stata la partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island, dove si è fatto notare nel ruolo di tentatore per il suo fascino. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia si è avvicinato a Denise ma in realtà ha attirato l'attenzione anche di tutte le altre ragazze (e delle telespettatrici) fin dal primo giorno. Un interesse che non è passato di certo inosservato a Maria De Filippi , che ha deciso di chiamarlo alla corte di Uomini e Donne . E davanti a questa incredibile opportunità il 24enne ha preferito mollare guantoni e scarpini.

Flavio di Temptation Island è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Dopo l'esperienza a Temptation Island, Flavio Ubirti tornerà in tv a settembre e si siederà sul trono di Uomini e Donne in cerca dell'amore. A confermare la notizia è stato Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di calcio Baldaccio Bruni di Anghiari, in provincia di Arezzo, dove il tentatore ha giocato fino a qualche mese fa in Eccellenza. "Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare”, ha dichiarato al sito Arezzo Notizie. Poi ha ironizzato: "Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante e niente, ci dobbiamo solo rammaricare. È un contrattempo inatteso per noi".

Chi è Flavio Ubirti di Temptation Island 2025

Flavio di Temptation Island è nato e cresciuto in provincia di Firenze. Ha iniziato a giocare a calcio da bambino, come portiere. Parallelamente ha portato avanti un percorso da modello, data la sua innegabile bellezza. Il debutto in tv è arrivato nel programma di Canale 5, dove si è fatto notare subito, sin dalla prima puntata. "Fino ad un anno e mezzo fa non pensavo di entrare nel mondo dello spettacolo, per di più della tv – ha ammesso Flavio a La Nazione – Avevo in testa solo il calcio. Mi ero creato un piano b nel caso che non avessi sfondato in quel mondo. Alla fine è stata una bella esperienza di vita e sotto il profilo umano: nel reality si sono creati bei legami con le altre persone senza sentimenti di gelosia".