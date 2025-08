Temptation Island, Lazio ancora protagonista: cosa è successo nell'ultima puntata  

Anche nell'ultima puntata di Temptation Island 2025 - seguita da 4.601.000 spettatori con il 32.86% di share - si è parlato della Lazio. Era già successo nelle serate precedenti grazie a Valerio, che aveva raccontato di essere un grande tifoso biancoceleste, tanto da non esitare a mettere da parte la sua fidanzata Sarah per andare allo stadio. Anzi ex visto che nel reality show di Canale 5 i due si sono lasciati. E lui si è legato alla tentatrice Ary , anche lei grande sostenitrice della Lazio. Questa passione in comune li ha subito avvicinati e ora i due si stanno frequentando.

"Forza Lazio" a Temptation Island 2025

Valerio e Ary si sono presentati insieme nella puntata conclusiva di Temptation Island - quella che generalmente viene registrata un mese dopo - spiegando di non considerarsi ancora una coppia, ma di volersi continuare a frequentare con calma. A conferma della loro passione condivisa, hanno annunciato che saranno presenti a Como per la prima giornata di campionato della Lazio. Un dettaglio che ha fatto sorridere anche il conduttore del programma Filippo Bisciglia che li ha invitati all’Olimpico per una futura partita. I tre hanno poi concluso il loro incontro con un bel “Forza Lazio” corale.

Filippo Bisciglia tifa Lazio

Filippo Bisciglia non ha mai nascosto la sua fede calcistica: "Mio padre è un tifoso laziale e lo è sempre stata anche mia sorella che è più grande di me. A 10 anni mi portarono a vedere lo spareggio di Napoli contro il Campobasso, gara che servì ai biancocelesti per non retrocedere in Serie C, la squadra di Fascetti la vinse grazie a un gol di Poli". Ha poi raccontato di aver fatto una follia durante un derby: "Il mio personalissimo derby è correlabile ad un evento in particolare: era il battesimo della nipote della mia ex fidanzata e non potevamo essere, vista questa cerimonia, allo stadio. Sotto alla camicia avevo messo la maglia della Lazio perché, se i biancocelesti avessero vinto, avevo pensato di mostrarla a tutti a tavola. Eravamo in svantaggio per 2-0 e, dopo aver accorciato le distanze sul 2-1, al 95′ Castroman segnò la rete del 2-2. Io mi alzai e mi strappai la camicia facendo vedere a tutti la maglia laziale. Erano tutti romanisti, compresa la mia ragazza che quella sera mi lasciò. Facemmo pace solo qualche giorno dopo. Il derby però più bello per noi laziali resta quello del 26 maggio, finale di Coppa Italia, con rete di Lulic".