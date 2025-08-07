Oltre 250 droni nel cielo sopra a Zoomarine

E’ in arrivo una notte stellata, anzi più luminosa che mai, quella che renderà il cielo sopra il parco Zoomarine una esperienza unica realizzata grazie ad una serie di effetti speciali e luci Led sincronizzate con la musica. E’ il “Drone & Music Show”, appuntamento incluso nel biglietto e imperdibile che il 15 agosto incanterà il pubblico con il naso all’insù e gli occhi sgranati di fronte alle coreografie rese possibili dagli oltre 250 droni, pronti a levarsi in volo per creare disegni ed immagini fantastiche in occasione dei 20 anni di celebrazioni del parco alle porte di Roma. Questi sistemi a pilotaggio remoto oggi sono in grado di eseguire manovre decisamente spettacolari, in piena sicurezza, ed offrire alla platea una vera avventura mozzafiato. Sarà anche possibile confrontarsi con gli esperti ed appassionati del settore, che daranno a tutti l’opportunità di approfondire o scoprire il meraviglioso mondo dei droni, oggi impegnati in numerose attività: il monitoraggio ambientale, la sicurezza, la ricerca e il soccorso ed altro. Ovviamente l’evento sarà reso possibile in versione notturna, ma il parco sarà aperto durante tutta la giornata per garantire una vera e propria ondata di emozioni ai propri ospiti con 13 ore di divertimento no-stop, 15 spettacoli, 7 piscine per tutte le esigenze, animazione. Da non dimenticare i percorsi dedicati al mondo animale, gli show e le attrazioni super adrenaliniche come i coloratissimi scivoli. Per chi prenota su www.zoomarine.it ci sarà anche la cena inclusa nel biglietto. Una live experience un pò magica da condividere formato famiglia.

