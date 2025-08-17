Funerali Pippo Baudo, quando e dove si svolgeranno: c'è la data

I funerali di Pippo Baudo, scomparso ieri all'età di 89 anni, si terranno mercoledì 20 agosto a Militello, in provincia di Catania, suo paese d'origine. La scelta della famiglia del leggendario presentatore Rai è stata quindi quella di far svolgere le esequie nel luogo di nascita di Baudo. Si attende ancora l'orario esatto che dovrebbe essere in tarda mattinata.

Il ricordo del sindaco di Palermo "Con profonda commozione la città di Palermo saluta Pippo Baudo, maestro della televisione italiana e simbolo di un'arte della comunicazione colta, elegante e profondamente radicata nella nostra identità culturale. Pippo Baudo è stato un ambasciatore del talento, della bellezza e della passione che questa terra sa esprimere. Palermo, nel tempo, ha avuto il privilegio di accoglierlo in più occasioni, nei teatri e in eventi pubblici, dove si è sempre distinto per lo stile e il garbo che lo hanno reso il simbolo della storia televisiva del nostro Paese. Il suo legame con la nostra isola - e con Palermo - è stato autentico, discreto ma profondo". Questo il commovente messaggio del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA