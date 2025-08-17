Le parole di Jovanotti, Cristicchi e Valeria Marini per Pippo Baudo sono strazianti: "Nessuno come te"

Pippo Baudo , per la televisione italiana, è stato il conduttore. Ha fatto la storia della tv conducendo 13 Festival di Sanremo e una serie di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica In. È morto all'età di 89 anni, verrà salutato da tutti per l'ultima volta durante i funerali che si svolgeranno nella sua Militello. Intanto, però, è inevitabile il cordoglio di tutto il mondo dello spettacolo e non solo: tra i tantissimi messaggi di vicinanza e affetto ecco quello di Jovanotti sui social : "Ciao caro grande Pippo. Ti ho voluto tanto bene e me ne hai voluto tu e io lo sentivo e mi riempiva di gioia. Conoscerti e lavorare con te é stato 'fantastico', sei stato un gigante del fare spettacolo e un uomo splendido colto affettuoso generoso divertente appassionato e magico. Ogni tua lezione per me è stata un regalo prezioso, nessuno come te c’è mai stato in TV e nessuno ci sarà mai più. Gli aneddoti sulle nostre avventure insieme sono tra i preferiti quando sono in compagnia. Sei stato un mito della nostra cultura popolare. Hai vissuto una grande vita, ci mancherai. Un abbraccio a Tiziana".

Il ricordo di Valeria Marini per Baudo

Anche Valeria Marini ha voluto scrivere un messaggio: "Pippo Baudo per la sua grandezza sarà per sempre simbolo della tv, di cui è stato innovatore, inventore e fautore dei più grandi successi della tv, come il Festival di Sanremo, che lui ha trasformato in un evento unico. Grazie Pippo con tutto il cuore per ciò che ci hai trasmesso con grande generosità. Ho avuto il privilegio di fare con Pippo tante trasmissioni di successo e vivere grandi emozioni. Grazie Pippo per la sua immensità, era più di un enciclopedia e lui, il nostro Pippo Nazionale, rimarrà nei libri di storia della tv. Grazie Pippo per tutto ciò che ci hai regalato che rimarrà per sempre!".

Cristicchi commovente: "L'ultima volta che ti ho sentito..."

Davvero commoventi anche le parole scelte dal cantautore Simone Cristicchi: "Caro Pippo, sono a Sanremo in prova con l’orchestra sinfonica nel teatro del Casinò, mentre mi arriva la notizia che non avrei mai voluto ricevere. Domani ho un concerto proprio qui, nella città del Festival dove tu mi hai voluto nel 2007 contro ogni previsione, tra i Big della canzone italiana. Non so che cosa avevi visto in me, forse quello che nemmeno io riuscivo a intravedere. Eppure ci hai creduto: non appena hai ascoltato “Ti regalerò una rosa”, con la quale poi incredibilmente vinsi quell’edizione, volando su una vecchia sedia di legno. Da lì, posso dire, è partito tutto, e se non ci fossi stato tu, sarebbe stata molto dura. Forse non ci sarebbe stato un futuro, e quindi nemmeno questo presente.

L’ultima volta che ti ho sentito, a febbraio di quest’anno: avevi ascoltato la mia “Quando sarai piccola” e con la tua voce stanca, mi hai detto cose irripetibili e amorevoli, incoraggiandomi come farebbe un padre. Mi hai insegnato che la musica e l’arte in generale, può cambiare in meglio la vita alle persone. E se c’è una cosa di cui sono sicuro è che tu, con il tuo intuito innato, la vita l’hai cambiata a tanti. Anche a quel giovane cantautore coi ricci e gli occhiali. E io questo, amico mio, non lo dimenticherò mai".