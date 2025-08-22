Fognini, nuova avventura a Ballando con le stelle: "Spero di azzeccare qualche passo"

Fognini e gli altri concorrenti

Nel video che accompagna il post social si vede Fognini che palleggia su un campo e poi dice: "Lo so che mi vedete ancora vestito da tennis, ma quest'anno ho deciso di scendere in pista. Mi vedrete a 'Ballando con le Stelle'. Ci metterò tanta passione e allegria e spero di azzeccare qualche passo". Fognini si unisce agli altri concorrenti già annunciati: Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini alias Signora Coriandoli, Marcella Bella, Barbara d'Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli. Ballando con le stelle, giunto alla ventesima edizione, partirà il 27 settembre su Rai 1.