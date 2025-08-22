Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fognini, nuova avventura a Ballando con le stelle: "Spero di azzeccare qualche passo"

L'ex tennista, che ha lasciato l'attività dopo l'ultimo Wimbledon, si cimenterà in pista nel talent di Milly Carlucci
Fognini, nuova avventura a Ballando con le stelle: "Spero di azzeccare qualche passo"
2 min

ROMA - Nuova avventura per Fabio Fognini, fresco di addio al tennis dopo la splendida partita contro Alcaraz a Wimbledon nel luglio scorso. Il 38enne ex atleta entra nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, il talent show della Rai condotto da Milly Carlucci. La notizia è arrivata dall'account ufficiale X del programma tv: "Dal campo alla pista, la sfida continua: Fabio Fognini entra in gioco a Ballando Con Le Stelle 2025", si legge nel tweet.

Fognini e gli altri concorrenti

Nel video che accompagna il post social si vede Fognini che palleggia su un campo e poi dice: "Lo so che mi vedete ancora vestito da tennis, ma quest'anno ho deciso di scendere in pista. Mi vedrete a 'Ballando con le Stelle'. Ci metterò tanta passione e allegria e spero di azzeccare qualche passo". Fognini si unisce agli altri concorrenti già annunciati: Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini alias Signora Coriandoli, Marcella Bella, Barbara d'Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli. Ballando con le stelle, giunto alla ventesima edizione, partirà il 27 settembre su Rai 1.

 

 

