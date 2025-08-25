Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Temptation Island, Valerio e Ary allo stadio per la Lazio. Spunta una segnalazione scottante

La coppia nata grazie al reality show di Canale 5 inquadrata dalle telecamere di Dazn durante la partita dei biancocelesti contro il Como
2 min

Valerio Ciaffaroni e Ary Mercuri di Temptation Island sono tornati al centro dell’attenzione. I due sono stati beccati dalle telecamere di Dazn mentre assistevano insieme alla partita tra Como e Lazio, allo stadio Sinigaglia. Sorridenti e rilassati sugli spalti, la loro presenza non è certo passata inosservata ai fan del reality show. I due si sono conosciuti grazie al programma di Filippo Bisciglia e proprio la passione per la Lazio li ha avvicinati. Lui ha deciso di lasciare la fidanzata storica Sarah per iniziare una frequentazione con Ary, che continua nonostante le numerose segnalazioni sul suo conto.

Temptation Island, Valerio e Ary stanno ancora insieme?

Stando a quanto si mormora sul web, alcuni testimoni avrebbero visto Valerio in atteggiamenti particolari con una ragazza. E pare non si trattasse di Ary. Il tutto durante una serata in Puglia. Si vocifera di presunti baci scambiati con una giovane donna, la cui identità è avvolta nel mistero. La segnalazione resta per ora senza conferme ufficiali, ma continua ad alimentare dubbi sulla reale situazione sentimentale della coppia nata a Temptation Island. Ma la presenza allo stadio sembra indicare tutt'altro. Il segnale che sembra indicare una frequentazione che prosegue, anche se, dopo le voci circolate in rete, in molti si chiedono come stiano realmente le cose tra loro.

Temptation Island torna in tv a settembre

Per scoprire tutta la verità su Valerio e Ary non resta che attendere settembre, quando Canale 5 trasmetterà una puntata speciale di Temptation Island, condotta come sempre da Filippo Bisciglia.

