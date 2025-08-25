Temptation Island, Valerio e Ary allo stadio per la Lazio. Spunta una segnalazione scottante

Valerio Ciaffaroni e Ary Mercuri di Temptation Island sono tornati al centro dell’attenzione. I due sono stati beccati dalle telecamere di Dazn mentre assistevano insieme alla partita tra Como e Lazio, allo stadio Sinigaglia. Sorridenti e rilassati sugli spalti, la loro presenza non è certo passata inosservata ai fan del reality show. I due si sono conosciuti grazie al programma di Filippo Bisciglia e proprio la passione per la Lazio li ha avvicinati. Lui ha deciso di lasciare la fidanzata storica Sarah per iniziare una frequentazione con Ary, che continua nonostante le numerose segnalazioni sul suo conto.