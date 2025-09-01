Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Amanda Seyfried 'nei panni' di Julia Roberts: in posa a Venezia con gli abiti di 'Pretty Woman'

La 39enne attrice statunitense, tra le protagoniste della Mostra del Cinema, ha chiesto e ottenuto 'in prestito' il look della celebre collega: tutti i dettagli
VENEZIA - Abiti 'usati' ma a tutti gli effetti speciali quelli portati sul 'red carpet' della Mostra del Cinema di Venezia da Amanda Seyfried, 39enne attrice statunitense che - in occasione della presentazione del film 'Il testamento di Ann Lee' - ha preso in prestito il look sfoggiato in precedenza da Julia Roberts per la rappresentazione di 'After The Hunt', altra pellicola protagonista in questi giorni al Lido.

Amanda Seyfried 'nei panni' di Julia Roberts a Venezia

Un look semplice ma di grande effetto quello reso virale da 'Pretty Woman' e disegnato da Dario Vitale, alla sua prima collezione da nuovo direttore artistico di Versace: camicia a righe gialle e nocciola sotto una giacca sartoriale in lana blu (ornata da una spilla) e infilata in dei jeans stretti da una cintura scura con fibbia dorata. Un outfit molto apprezzato da Amanda Seyfried: "Fammi indossare gli stessi abiti" ha scritto l'attrice tra i commenti di un post pubblicato su Instagram da Elizabeth Stewart, stylist delle due dive di Hollywood, per esaltare il look della 57enne Julia Roberts. Richiesta esaudita, con la stessa Elizabeth Stewart che poi fatto un post simile per celebrare la più giovane delle due attrici e ringraziare l'altra: "Sharing is caring" ("Condividere è predersi cura").

 

 

 

