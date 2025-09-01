Amanda Seyfried 'nei panni' di Julia Roberts: in posa a Venezia con gli abiti di 'Pretty Woman'

Amanda Seyfried 'nei panni' di Julia Roberts a Venezia

Un look semplice ma di grande effetto quello reso virale da 'Pretty Woman' e disegnato da Dario Vitale, alla sua prima collezione da nuovo direttore artistico di Versace: camicia a righe gialle e nocciola sotto una giacca sartoriale in lana blu (ornata da una spilla) e infilata in dei jeans stretti da una cintura scura con fibbia dorata. Un outfit molto apprezzato da Amanda Seyfried: "Fammi indossare gli stessi abiti" ha scritto l'attrice tra i commenti di un post pubblicato su Instagram da Elizabeth Stewart, stylist delle due dive di Hollywood, per esaltare il look della 57enne Julia Roberts. Richiesta esaudita, con la stessa Elizabeth Stewart che poi fatto un post simile per celebrare la più giovane delle due attrici e ringraziare l'altra: "Sharing is caring" ("Condividere è predersi cura").