Lady Gaga ha annullato il concerto di Miami del suo tour Mayhem Ball a causa di problemi alle corde vocali, rilevati poco prima dell'esibizione. L'annuncio è stato dato tramite Instagram, dove la cantante e attrice ha spiegato: "Voglio essere determinata e andare avanti per voi, ma non voglio rischiare danni permanenti alle mie corde vocali." Poi ha aggiunto: "Anche se è stata una decisione difficile e dolorosa, so che avrei più paura delle implicazioni a lungo termine sulla mia voce". La decisione, presa dopo consultazioni con medico e coach vocale, mira a evitare rischi permanenti. Scusandosi, Lady Gaga ha scritto: "Chiedo scusa ai miei fan, spero possiate capire e accettare le mie scuse più sincere e piene di rammarico".