Lady Gaga ha annullato il concerto di Miami del suo tour Mayhem Ball a causa di problemi alle corde vocali, rilevati poco prima dell'esibizione. L'annuncio è stato dato tramite Instagram, dove la cantante e attrice ha spiegato: "Voglio essere determinata e andare avanti per voi, ma non voglio rischiare danni permanenti alle mie corde vocali." Poi ha aggiunto: "Anche se è stata una decisione difficile e dolorosa, so che avrei più paura delle implicazioni a lungo termine sulla mia voce". La decisione, presa dopo consultazioni con medico e coach vocale, mira a evitare rischi permanenti. Scusandosi, Lady Gaga ha scritto: "Chiedo scusa ai miei fan, spero possiate capire e accettare le mie scuse più sincere e piene di rammarico".
Lady Gaga, il tour internazionale a rischio
Non è ancora chiaro se si esibirà nelle prossime date, come New York (6-7 settembre), Canada, Stati Uniti ed Europa, inclusa Milano (19-20 ottobre). Il tour si concluderà a dicembre a Sydney. I fan attendono aggiornamenti sulla salute di Gaga e sulla nuova data di Miami, mentre lei ha condiviso il videoclip di The Dead Dance, diretto da Tim Burton.