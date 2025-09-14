Fermezza. Ma anche rabbia e, a tratti, incredulità e disperazione. A Verissimo Raoul Bova fa il punto su tutto quello che gli è successo negli ultimi mesi: l'addio alla compagna Rocio Munoz Morales, gli audio rubati, le illazioni sui tradimenti e i contraccolpi tv, l'attore ha spiegato tutto. "È stato un momento molto intenso - ha ammesso Bova - che ho dovuto elaborare con calma. All’inizio non riuscivo nemmeno a comprendere l’entità e la gravità di quello che stava succedendo. Non riuscivo ad accettarlo... e mi sono rifiutato di accettarlo. Quando sono arrivate delle minacce, le ho rispedite al mittente. Ho detto chiaramente che non mi sarei mai piegato. Non avevo niente da nascondere e penso che nessuno debba piegarsi alle minacce. Quando è arrivato il tentativo di estorsione, ho chiamato la polizia postale. Non ci ho pensato due volte. Credo nella giustizia. Chi fa certe cose sta commettendo un reato. E chi tenta di estorcerti qualcosa, spesso non si ferma lì… e può trasformarsi in un incubo".

Raoul Bova, tutta la verità sulla sua vita

Bova ha poi parlato di come si faccia fatica ad accettare un'umiliazione del genere: "Se persino io ho avuto pensieri strano, cosa può succedere a una ragazza? Bisogna avere il coraggio di andare in giro a testa alta. Il giudice più importante è lo specchio. Se scappi, vuol dire che qualcosa non va. Io invece continuo a guardarmi allo specchio con serenità, e chi mi conosce sa chi sono. La gente per strada non mi giudica, mi rispetta. So che essere un personaggio pubblico comporta anche satira, ironia, qualche battuta. È parte del gioco. Ma quello che è successo ha superato ogni limite. È stata ripresa una notizia proveniente da un illecito, e quella diffusione andava fermata sul nascere. C’è stato un vero e proprio accanimento, una violenza che mi ha toccato profondamente”. Sul rapporto con Rocio Munoz Morales, la sua ex compagna e mamma delle sue due figlie (Bova ha anche due maschi avuti da Chiara Giordano, ndr): “Il mio rapporto di coppia da tempo stava affrontando alcune difficoltà, che cercavamo di gestire con riservatezza. Ma per me non è mai stato un problema parlare delle cose con sincerità. Non stavo perdendo nulla, perché ero forte della mia verità. Non temevo rivalse. Non immaginavo, però, che la notizia avrebbe fatto così tanto clamore. Per un momento mi sono chiesto: 'Sono dentro un film o è realtà?' Perché tutto sembrava assurdo. La gente - ha concluso Bova - parla quando non sa le cose. La cosa più grave è che io ho quattro figli ma la nostra situazione la sappiamo solo io e lei. Sono andato ko come un pugile, ma mi rialzo”.