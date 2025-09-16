Chi è Katia Buchicchio, la nuova Miss Italia 2025 con l'apparecchio ai denti

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. La proclamazione è avvenuta al PalaSavelli di Porto San Giorgio (FM). La ragazza ha ricevuto la corona dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani e dalla presidente della Giuria Francesca Pascale sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio. Katia ha diciotto anni, è alta 1.75 ed è originaria di Anzi in provincia di Potenza. È iscritta al primo anno di odontoiatria e protesi dentaria. Tra le sue passioni c'è il ricamo, un legame forte con la sua terra. Bellezza acqua e sapone, non è un volto noto: sui social è seguita da appena 3mila follower. Un dettaglio particolare che ha attirato l’attenzione è l’apparecchio ai denti che porta, cosa mai avvenuta prima per una vincitrice del concorso.