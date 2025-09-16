Chi è Katia Buchicchio, la nuova Miss Italia 2025 con l'apparecchio ai denti

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. La proclamazione è avvenuta al PalaSavelli di Porto San Giorgio (FM). La ragazza ha ricevuto la corona dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani e dalla presidente della Giuria Francesca Pascale sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio. Katia ha diciotto anni, è alta 1.75 ed è originaria di Anzi in provincia di Potenza. È iscritta al primo anno di odontoiatria e protesi dentaria. Tra le sue passioni c'è il ricamo, un legame forte con la sua terra. Bellezza acqua e sapone, non è un volto noto: sui social è seguita da appena 3mila follower. Un dettaglio particolare che ha attirato l’attenzione è l’apparecchio ai denti che porta, cosa mai avvenuta prima per una vincitrice del concorso.
La nuova Miss Italia è Katia Buchicchio
Fidanzata con Michael, la nuova Miss Italia ha dedicato la vittoria al padre Antonio, "il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato". Per il futuro ha detto: "Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo". Per la prima volta nella storia del concorso vince una ragazza della Basilicata. Sul palco, ad abbracciarla subito dopo la vittoria la mamma Rosanna, il papà Antonio e la sorella Lucrezia. "Katia è paziente e rispettosa, legata alle tradizioni, alla famiglia e alla sua terra. Caratterialmente caparbia e determinata, a volte un po’ ostinata, non si ferma di fronte alle difficoltà ma la sua forza è stata prendere questa esperienza come un gioco", ha detto la mamma.