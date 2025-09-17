Torna il Grande Fratello con Simona Ventura, il primo concorrente è uno sportivo

Tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello su Canale 5. La nuova edizione, in partenza il prossimo lunedì 29 settembre, sarà condotta da Simona Ventura e nella Casa entreranno tutti volti sconosciuti al grande pubblico. Un ritorno alle origini, su espressa richiesta di Pier Silvio Berlusconi . Il primo concorrente annunciato nel promo è il gigante buono Matteo. Un ex pugile che ha visto cambiare all’improvviso la sua vita e che "conosce a memoria la Divina Commedia".

Chi è Matteo, il primo concorrente del Grande Fratello di Simona Ventura

"Grande Fratello sta per arrivare e nella casa tornano le storie delle persone comuni - spiega Simona Ventura nel primo promo della nuova edizione del GF - come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e nel ring. Guantoni, successi, incontri. Ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre il corpo allena la mente. Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato. Non sarà facile metterlo al tappeto. Grande Fratello, un nuovo inizio. Grande Fratello, prossimamente su Canale 5". Al momento, per mantenere alto l'hype sulla sua identità, il Grande Fratello non ha voluto svelare al pubblico il volto di Matteo.

Il Grande Fratello torna alle origini con Simona Ventura

Quest'anno ricorrono i 25 anni dalla nascita del Grande Fratello e per l'occasione tornerà alle sue origini. "Sarà un'edizione Nip che durerà 100 giorni - ha raccontato Simona Ventura a Tv Sorrisi e Canzoni - Alcune lettere sono arrivate direttamente a me sui social e le ho girate io alla redazione, al momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti. Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni realizzati o da realizzare. Siamo andati a cercare proprio le storie più belle, emozionanti, toccanti".