Torna Baywatch, ufficiale il reboot della serie cult con Pamela Anderson  

A quasi venticinque anni dall'ultimo episodio, torna in tv Baywatch. Fox ha ordinato un reboot di 12 episodi dell'iconica serie sui bagnini , la cui uscita è prevista per la stagione televisiva 2026-2027. Secondo Variety, Fox Entertainment e Fremantle co-produrranno il reboot, sotto la guida dello sceneggiatore e regista Matt Nix. Greg Bonann, Doug Schwartz e Michael Berk, creatori originali della serie del 1989, si uniranno al progetto come produttori esecutivi insieme a Nix e Dante Di Loreto. "Nella sua prima stagione, Baywatch ha definito un'era di vita da spiaggia e ha elevato i bagnini a status iconico. Ora, con i nostri partner di Fremantle, questo colosso televisivo è pronto per un ritorno in chiave moderna", ha dichiarato Michael Thorn, presidente di Fox Television Network, in una dichiarazione.

Di cosa parlerà la nuova serie di Baywatch

La prima stagione di Baywatch, uscita nel 1989, era incentrata sulla vita professionale e personale di una squadra di bagnini sulle spiagge di Los Angeles, principalmente a Santa Monica e Venice Beach. "Insieme, Fox e Fremantle, insieme a Matt Nix e al co-creatore originale Greg Bonann, porteranno il sogno californiano a una nuova generazione di fan con storie rivoluzionarie, stelle nascenti e tutto lo spettacolo che ha reso il franchise di Baywatch un successo mondiale", ha aggiunto Thorn. La serie con David Hasselhoff, Pamela Anderson, Michael Newman, Alexandra Paul, Yasmine Bleeth, Erika Eleniak, Carmen Electra e Billy Warlock è diventata una delle più viste al mondo. Successivamente ha generato diverse serie spin-off, tra cui Baywatch: Missione alle Hawaii e Baywatch, con Jason Momoa, oltre a un adattamento cinematografico del 2017 con Dwayne Johnson e Zac Efron. I nuovi protagonisti non sono stati ancora svelati.