Barbara D'Urso e la risposta a sorpresa sulle voci di una possibile conduzione di Domenica In: "C'è Mara Venier, ma se..."

La D'Urso, che ha mosso i primi passi della sua carriera proprio a 'Domenica In' nel 1980 accanto a Pippo Baudo, ha risposto con massimo rispetto nei confronti dell’attuale padrona di casa: "Mara Venier è bravissima da sempre. Mara resterà là, lo so e glielo auguro con tutto il cuore". La stessa D'Urso ha poi raccontato un aneddoto che la lega alla Venier: "Mara sa molto bene che, anni fa, quando c’è stato un momento in cui lei era lontana dalla TV, sono stata io a dirle di non mollare. Le ho detto: devi tornare. E lei è tornata proprio a Domenica In. Quello è lo spazio di Mara".

Sul futuro in tv dopo 'Ballando con le Stelle', Barbara non esclude nulla: "Se sono rose Rai, fioriranno. E se non fioriranno, ci sarà un altro motivo. Magari no, e sarà colpa mia".