Barbara D'Urso e la risposta a sorpresa sulle voci di una possibile conduzione di Domenica In: "C'è Mara Venier, ma se..."

ROMA - "Io conduttrice di Domenica In? Sarebbe meraviglioso". Così Barbara D'Urso, nel corso della conferenza stampa di 'Ballando con le Stelle', ha parlato della sua nuova avventura in Rai affrontando anche le domande sul suo possibile futuro in tv, incluso un ritorno al celebre contenitore domenicale sul primo canale.
Barbara D'Urso e l'aneddoto su Mara Venier: "
La D'Urso, che ha mosso i primi passi della sua carriera proprio a 'Domenica In' nel 1980 accanto a Pippo Baudo, ha risposto con massimo rispetto nei confronti dell’attuale padrona di casa: "Mara Venier è bravissima da sempre. Mara resterà là, lo so e glielo auguro con tutto il cuore". La stessa D'Urso ha poi raccontato un aneddoto che la lega alla Venier: "Mara sa molto bene che, anni fa, quando c’è stato un momento in cui lei era lontana dalla TV, sono stata io a dirle di non mollare. Le ho detto: devi tornare. E lei è tornata proprio a Domenica In. Quello è lo spazio di Mara".
Barbara D'Urso e il suo futuro: "Se son rose, fioriranno..."
Sul futuro in tv dopo 'Ballando con le Stelle', Barbara non esclude nulla: "Se sono rose Rai, fioriranno. E se non fioriranno, ci sarà un altro motivo. Magari no, e sarà colpa mia".