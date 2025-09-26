Rosolino e la frase su Natalia Titova: "Qualche concorrente di Ballando con le stelle ci ha provato con mia moglie"

Una dichiarazione che non è passata inosservata creando parecchie discussioni sui social. Le parole di Massimiliano Rosolino al programma Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo hanno scatenato i social: "Sì, lo ammetto. Posso essere molto geloso, possessivo addirittura e provare dei dispiaceri molto forti. Lo sono stato poche volte, per fortuna, e posso dire che non mi è divertito esserlo". L'intervista all'ex campione azzurro di nuoto andrà in onda sabato 27 settembre dalle 17.10 su Rai1.

La frase di Rosolino sulla moglie Natalia Titova

La frase di Rosolino chiama in causa direttamente la moglie Natalia Titova, maestra di ballo a Ballando con le Stelle: "Almeno quattro su sette, tra i maschi che hanno ballato con Natalia e che vediamo in questo video, hanno fatto i simpatici: qualche battuta e qualche messaggio. Quando questo è successo un po’ di gelosia l’ho provata". Rosolino ha poi però aggiunto: "La mia fiducia nei confronti di Natalia non è mai mancata anche perché la fiducia ti toglie il 50% dello stress e dell’insuccesso nella vita. Quando qualcuno superava il limite, Natalia stessa me lo faceva capire. Solo una volta ho dovuto dire: 'Basta, è giusto fare un po’ di schiuma, ma adesso basta'".