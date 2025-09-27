Filippo Magnini anche lontano dall'acqua, il suo elemento naturale preferito, dà spettacolo. L'ex nuotatore azzurro (due volte campione mondiale nei 100 metri stile libero maschile nel 2005 e nel 2007, e ha vinto anche due titoli mondiali in vasca corta, contando complessivamente nel suo palmarès 17 ori europei) ha iniziato una nuova avventura in tv a Ballando con le Stelle , dove si esibisce in coppia con Alessandra Tripoli. Nella prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci ha scelto di buttarsi nella mischia con il charleston, raccogliendo i complimenti di tutta la giuria e non solo. A fare il tifo per lui seduta tra il pubblico c'è anche la moglie Giorgia Palmas , che applaude commossa e dedica un cuoricino al marito alla fine del ballo. " L'emozione è quella prima di una gara, anche se lì avevo km sulle spalli e anni di preparazione. Ho cercato di trarre energia dal pubblico che mi guarda e da mia moglie. La mia mentalità da sportivo mi dice che devo vincere e fare tutto al meglio, devo spaccare ma non è il mio il ballo. Sono spaventato e mi lancio ma ho paura anche di non essere all’altezza. Sono abituato ad avere un allenatore duro, ma prima non ci dovevo ballare. Eppure ho nuotato per 30 anni e ho fatto due volte e mezzo il giro del mondo in acqua", ha detto ridendo Re Magno.

Le battute con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto

Dopo i pareri soddisfatti dei giudici Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino è toccato a Selvaggia Lucarelli e a Guillermo Mariotto il proprio giudizio sull'esibizione e non solo."Io ce l’ho contro di lui: ha sempre utilizzato parole poco carine nei miei confronti", ha detto la giornalista. "Forse solo una volta, ma è stata l'unica volta quando ci siamo interfacciati", ha replicato Magnini. "Anche due/tre: ti ho visto da Nunzia Di Girolamo (alla trasmissione Maschio) - ha continuato Lucarelli -. Ma voglio dimostarre di essere imparziale anche perché poi in futuro arriverà la resa dei conti ma non sarà con te. Mi sei comunque piaciuto molto in questa tua prima esibizione". Gli attriti tra i due risalgono ai tempi in cui Magnini era fidanzato con Federica Pellegrini, criticata fortemente dalla Lucarelli su Twitter perché scelta come testimonial Yamamay. "Voler far passare la Pellegrini per sexy è come voler far passare il Trota per un fine semiologo", questo il messaggio che irritò il nuotatore e che scatenò una serie di botta e risposte velenose sui social.

Pungente anche il giudizio di Guillermo Mariotto: "Parli tanto e non me l’aspettavo perché di solito quelli che stanno sotto l’acqua non lo fanno. Mi ricordi Lurch, il maggiordonomo della famiglia Addams. Era silenzioso". "Lo prendo come un complimento, era molto elegante", la risposta piccata ma sorridente del nuotatore.

Il destino tra calcio e nuoto

Prima del suo esordio in pista, l'atleta azzurro in un aclip emozionale ha rivelato com'è nato il suo grande amore per il nuoto: "Da bambino amavo il calcio ma facevo anche nuoto. È stato il destino però a portarmi in vasca: la mia prima partita di calcio venne sospesa per nubifragio. Il campo era completamente allagato, così mi ricordo che mi sono girato verso papà e ho detto: se devo bagnarmi tanto vale che vado in piscina. Da lì ho scelto solo il nuoto e non ho mai più solcato un campo di calcio".