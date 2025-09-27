Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Fognini dà spettacolo a Ballando con le stelle, la reazione di Flavia Pennetta in diretta. E con Selvaggia Lucarelli...

L'ex tennista si presenta in pista, ma la sua prestazione divide: il botta e risposta sembra un divertente scambio sotto rete
Fognini dà spettacolo a Ballando con le stelle, la reazione di Flavia Pennetta in diretta. E con Selvaggia Lucarelli...
2 min

ROMA - C’è sempre una prima volta. Quella dell’ex tennista Fabio Fognini sulla pista della trasmissione Ballando con le stelle è stata valutata dalla giuria con un punteggio di 26 punti. Tra gli spettatori c’era anche Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini, emozionata e orgogliosa. Quando Fabio ha finito di ballare lei ha applaudito e, con gli occhi lucidi, gli ha spedito un bacio

Ballando con le stelle, botta e risposta tra Fognini e Lucarelli

La prestazione dell’ex tennista è stata poi valutata da tutti i giurati. Selvaggia Lucarelli è stata la meno indulgente con Fabio Fognini, pur dandogli poi un 6: "Sei un po' fregato dalle aspettative di tutti - ha ammesso la giornalista - credevo potessi fare di più. Sei stato un po' inespressivo, non c'era intenzione nello sguardo e ci dovrai lavorare. Ma è normale perché vieni dallo sport che è un altro mondo. Eppure eri molto espressivo nel tennis, e colorito…”. Ma la risposta di Fabio Fognini non si è fatta attendere. “Inespressivo? Per una volta che sono stato serio Selvaggia. La maestra lo ha fatto apposta, perché altrimenti rido sempre io…". La Lucarelli a quel punto lo ha incalzato di nuovo: ”Non lo so dietro le quinte ti ho visto cupo”. Ma Fognini ha risposto di nuovo: "No ero pensieroso, giustamente come ho detto a Milly c'è un altro tipo di adrenalina, è una cosa nuova, che va affrontata, io penso di essermi impegnato”. Alla fine, Lucarelli ha voluto portare a casa il punto: "Hai grande presenza scenica, sei molto bello, telegenico, ma sei stato un po' deludente, voglio di più”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Magnini show a Ballando con le stelleLa Nazionale femminile a Ballando con le stelle