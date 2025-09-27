Fognini dà spettacolo a Ballando con le stelle, la reazione di Flavia Pennetta in diretta. E con Selvaggia Lucarelli...

Ballando con le stelle, botta e risposta tra Fognini e Lucarelli

La prestazione dell’ex tennista è stata poi valutata da tutti i giurati. Selvaggia Lucarelli è stata la meno indulgente con Fabio Fognini, pur dandogli poi un 6: "Sei un po' fregato dalle aspettative di tutti - ha ammesso la giornalista - credevo potessi fare di più. Sei stato un po' inespressivo, non c'era intenzione nello sguardo e ci dovrai lavorare. Ma è normale perché vieni dallo sport che è un altro mondo. Eppure eri molto espressivo nel tennis, e colorito…”. Ma la risposta di Fabio Fognini non si è fatta attendere. “Inespressivo? Per una volta che sono stato serio Selvaggia. La maestra lo ha fatto apposta, perché altrimenti rido sempre io…". La Lucarelli a quel punto lo ha incalzato di nuovo: ”Non lo so dietro le quinte ti ho visto cupo”. Ma Fognini ha risposto di nuovo: "No ero pensieroso, giustamente come ho detto a Milly c'è un altro tipo di adrenalina, è una cosa nuova, che va affrontata, io penso di essermi impegnato”. Alla fine, Lucarelli ha voluto portare a casa il punto: "Hai grande presenza scenica, sei molto bello, telegenico, ma sei stato un po' deludente, voglio di più”.