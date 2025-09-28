Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sonia e Alessio di Temptation Island a Verissimo. Silvia Toffanin: "Non riesco a guardare"

Prima volta nel programma del weekend di Canale 5 per la coppia più discussa dell'ultima edizione del reality show di Filippo Bisciglia
Sonia e Alessio di Temptation Island a Verissimo. Silvia Toffanin: "Non riesco a guardare"
3 min

Sonia e Alessio di Temptation Island stanno ancora insieme. E insieme, nonostante il tumultuoso percorso a Temptation Island, si sono presentati a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin hanno commentato il loro percorso in televisione e per la padrona di casa non è mancato qualche momento di imbarazzo. O meglio, non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina al suo ospite, che nel reality show di Filippo Bisciglia ha avuto un comportamento alquanto ignobile. Lo stesso avvocato lo ha riconosciuto: "Sono stato un animale, sono profondamente pentito", ha detto senza mezzi termini. Tra una dichiarazione e l'altra non sono mancate le espressioni facciali di Alessio, che la scorsa estate sono diventate virali sui social. E anche Silvia non è riuscita proprio a trattenersi.

Silvia Toffanin intervista Sonia e Alessio di Temptation Island a Verissimo

"Non riesco a guardarti perché mi viene da ridere", ha ammesso Silvia Toffanin a Verissimo durante l'intervista a Sonia e Alessio di Temptation Island. "Il fatto è che ti atteggi", ha aggiunto senza filtri. A difendere Alessio ci ha pensato Sonia, che ha decido di perdonare il compagno nonostante le sue pesanti affermazioni a Temptation Island. "Lui è istrionico, ma anche molto sensibile e fragile. L'essere un po' arrogantello è una forma di protezione", ha assicurato. E quando Silvia le ha fatto notare che giustifica sempre Alessio, Sonia si è messa sulla difensiva: "No, io lo comprendo. Non ho perdonato e dimenticato, ma ho voluto comprendere. Ho capito che lui stava attraversando una profonda crisi sia personale sia nella nostra relazione".

Sonia e Alessio di Temptation Island, la verità sui genitori

Si è poi parlato dell'appello dei genitori di Alessio, che non vedono il figlio da sette mesi. Il protagonista di Temptation Island ci ha tenuto a precisare che non c'è mai stato un bel rapporto con la sua famiglia. "Non ho mai percepito la loro vicinanza e il loro affetto", ha rivelato. Dello stesso avviso Sonia: "Ho trovato un muro nei suoi genitori, non sono mai venuti a casa nostra. Quando sono stata male non ho mai ricevuto una telefonata".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Temptation Island, il retroscena su Lazio e RomaTemptation Island, il tentatore Flavio lascia il calcio