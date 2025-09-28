Sonia e Alessio di Temptation Island a Verissimo. Silvia Toffanin: "Non riesco a guardare"

Sonia e Alessio di Temptation Island stanno ancora insieme. E insieme, nonostante il tumultuoso percorso a Temptation Island , si sono presentati a Verissimo . Nel salotto di Silvia Toffanin hanno commentato il loro percorso in televisione e per la padrona di casa non è mancato qualche momento di imbarazzo. O meglio, non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina al suo ospite, che nel reality show di Filippo Bisciglia ha avuto un comportamento alquanto ignobile. Lo stesso avvocato lo ha riconosciuto: "Sono stato un animale, sono profondamente pentito" , ha detto senza mezzi termini. Tra una dichiarazione e l'altra non sono mancate le espressioni facciali di Alessio, che la scorsa estate sono diventate virali sui social. E anche Silvia non è riuscita proprio a trattenersi.

Silvia Toffanin intervista Sonia e Alessio di Temptation Island a Verissimo

"Non riesco a guardarti perché mi viene da ridere", ha ammesso Silvia Toffanin a Verissimo durante l'intervista a Sonia e Alessio di Temptation Island. "Il fatto è che ti atteggi", ha aggiunto senza filtri. A difendere Alessio ci ha pensato Sonia, che ha decido di perdonare il compagno nonostante le sue pesanti affermazioni a Temptation Island. "Lui è istrionico, ma anche molto sensibile e fragile. L'essere un po' arrogantello è una forma di protezione", ha assicurato. E quando Silvia le ha fatto notare che giustifica sempre Alessio, Sonia si è messa sulla difensiva: "No, io lo comprendo. Non ho perdonato e dimenticato, ma ho voluto comprendere. Ho capito che lui stava attraversando una profonda crisi sia personale sia nella nostra relazione".

Sonia e Alessio di Temptation Island, la verità sui genitori

Si è poi parlato dell'appello dei genitori di Alessio, che non vedono il figlio da sette mesi. Il protagonista di Temptation Island ci ha tenuto a precisare che non c'è mai stato un bel rapporto con la sua famiglia. "Non ho mai percepito la loro vicinanza e il loro affetto", ha rivelato. Dello stesso avviso Sonia: "Ho trovato un muro nei suoi genitori, non sono mai venuti a casa nostra. Quando sono stata male non ho mai ricevuto una telefonata".