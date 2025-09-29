Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gerry Scotti scoppia a piangere per la vincita record a La Ruota della Fortuna: fan in delirio

La trasmissione Mediaset continua a macinare ascolti e adesso anche i video diventano virali: il conduttore non riesce a trattenere le lacrime
Gerry Scotti scoppia a piangere per la vincita record a La Ruota della Fortuna: fan in delirio
Vincita da record a La Ruota della Fortuna. Una concorrente ha vinto 200mila euro e nell'annunciarlo Gerry Scotti è scoppiato in lacrime. Il conduttore si è commosso così tanto che non è neppure riuscito a pronunciare l'esatta somma. Il motivo? "Sono contento che questo premio - ha detto - sia andato a una giovane operaia"

Chi è Veronica, la ragazza che ha vinto 200mila euro in tv

Operaia di Udine, nella puntata di domenica 28 settembre, è stata capace di battere la campionessa in carica ed è arrivata fino al gioco finale, in cui ha indovinato tutte e tre le parole del tabellone. Il tema era "gola" e Veronica ha indovinato consecutivamente le definizioni "Uno dei sette vizi capitali", "Se arrossata può far male", "Quella del gran canyon è gigantesca". Questo le ha consentito di vincere, di ricevere l'abbraccio del fidanzato, il lacrime pure lui, e di finire nei video di mezza Italia, con Gerry Scotti e Samira profondamente commossi per la sua storia. Non a caso i fan sono in delirio: vedere un conduttore storico così commosso e una giovane ragazza così felice ha emozionato tutti.

