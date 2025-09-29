Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Grande Fratello al via, Donatella già star. Chi sono i genitori e cosa significa quel gesto di Simona Ventura

Su Canale 5 è ufficialmente iniziata la nuova edizione del reality show più longevo della tv. Ecco perché Simona Ventura ha detto che "le colpe dei padri non devono ricadere sui figli"
Grande Fratello al via, Donatella già star. Chi sono i genitori e cosa significa quel gesto di Simona Ventura
2 min

Il Grande Fratello 2025 ha già una sua protagonista: Donatella Mercoledisanto. Quarantasei anni, spumeggiante e pugliese, è stata tra le prime concorrenti a varcare la Porta Rossa e a conquistare subito il pubblico per la sua simpatia. Ma a colpire è anche una storia personale tutta da scoprire e per ora soltanto accennata da Simona Ventura, nuova conduttrice del programma Mediaset. Super Simo ha infatti rimandato ad un secondo momento questo racconto importante ma ci ha tenuto a dire che "le colpe dei padri non devono ricadere sui figli". Come mai queste parole? Chi sono i genitori di Donatella del GF? Ebbene, Donatella è figlia di un pentito di mafia.

Donatella del Grande Fratello 2025, chi è il padre

Il cognome di Donatella è noto agli ambienti giudiziari pugliesi: compare in diversi articoli di cronaca legati al clan Strisciuglio, una delle organizzazioni criminali più radicate a Bari. Suo padre, scomparso da tempo, è stato un pentito di mafia, ma Donatella – incensurata e alla sua prima esperienza televisiva al GF – ha scelto di prendere le distanze dal contesto criminale della sua famiglia, costruendosi un percorso di vita completamente diverso insieme al marito e al figlio, ai quali è legatissima. La nuova concorrente del Grande Fratello non risulta avere profili social attivi.

