Grande Fratello al via, Donatella già star. Chi sono i genitori e cosa significa quel gesto di Simona Ventura

Il Grande Fratello 2025 ha già una sua protagonista: Donatella Mercoledisanto. Quarantasei anni, spumeggiante e pugliese, è stata tra le prime concorrenti a varcare la Porta Rossa e a conquistare subito il pubblico per la sua simpatia. Ma a colpire è anche una storia personale tutta da scoprire e per ora soltanto accennata da Simona Ventura, nuova conduttrice del programma Mediaset. Super Simo ha infatti rimandato ad un secondo momento questo racconto importante ma ci ha tenuto a dire che "le colpe dei padri non devono ricadere sui figli". Come mai queste parole? Chi sono i genitori di Donatella del GF? Ebbene, Donatella è figlia di un pentito di mafia.