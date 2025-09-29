Simona Ventura promossa al Grande Fratello: cosa ha fatto Signorini prima della diretta

Simona Ventura è tornata alla conduzione di un reality show, il Grande Fratello. La conduttrice piemontese è tornata in televisione con la solita grinta e verve. E ha subito conquistato il pubblico. La serata si è aperta con una clip evocativa in stile 2001: Odissea nello Spazio, accompagnata dalle parole di Super Simo che hanno ripercorso la storia del reality più longevo della televisione italiana: "Fu così che una sera di settembre del 2000, dieci eroi quotidiani varcarono la porta rossa, e da quel momento la televisione varcò per sempre. Sono passati 25 anni di emozioni, colpi di scena, lacrime e risate che hanno scandito la vita di ognuno di noi. E ora il passato si fonde con il futuro nell'alba di un nuovo Grande Fratello che inizia da qui, tutti insieme per un nuovo inizio, si parte!".
Simona Ventura al Grande Fratello, cosa ha detto su Signorini
Con grande eleganza, Simona Ventura ha poi salutato chi l’ha preceduta alla guida del programma: "Io voglio salutare, abbracciare e ringraziare chi l’ha condotto in questi sei anni, il mio grande amico Alfonso Signorini. Grazie Alfo! Grazie dei tuoi messaggi e della tua vicinanza". Dunque l'ex conduttore del Grande Fratello le è stato molto vicino in questi mesi, facendole sentire la sua presenza con messaggi di incoraggiamento e attestati di stima. Il web, intanto, ha già incoronato la Ventura: numerosi i commenti e feedback positivi.