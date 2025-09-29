Simona Ventura promossa al Grande Fratello: cosa ha fatto Signorini prima della diretta

Simona Ventura è tornata alla conduzione di un reality show, il Grande Fratello. La conduttrice piemontese è tornata in televisione con la solita grinta e verve. E ha subito conquistato il pubblico. La serata si è aperta con una clip evocativa in stile 2001: Odissea nello Spazio, accompagnata dalle parole di Super Simo che hanno ripercorso la storia del reality più longevo della televisione italiana: "Fu così che una sera di settembre del 2000, dieci eroi quotidiani varcarono la porta rossa, e da quel momento la televisione varcò per sempre. Sono passati 25 anni di emozioni, colpi di scena, lacrime e risate che hanno scandito la vita di ognuno di noi. E ora il passato si fonde con il futuro nell'alba di un nuovo Grande Fratello che inizia da qui, tutti insieme per un nuovo inizio, si parte!".