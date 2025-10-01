Sarah Toscano, il primo album è pronto. E non manca un riferimento al tennis

MILANO – L'attesa sta per finire, il primo album di Sarah Toscano segue di pochi mesi la prima partecipazione al Festival di Sanremo: si tratta di “Met Gala”, in uscita venerdì, un disco di dieci brani che sarà presentato tra il 18 ottobre a Milano e il 25 a Roma. L'ex tennista ne ha parlato questa mattina, senza tralasciare gli aspetti personali. «La musica è la mia corazza, spesso fa più delle parole», spiegava. «C'era la possibilità di inserire altre canzoni nell'album, ma abbiamo scelto le tracce ritenute più adatte a quello che sto facendo adesso. Il brano al quale sono più legata è "Maledetto ti amo", un pezzo autobiografico e velocissimo: lo abbiamo chiuso in un giorno. Invece "Match Point mostra una mia grande passione, che è il tennis. Ho cercato di aprire l'album in modo molto melodico, ci sono poi molti brani non ancora usciti. E' stato sicuramente un anno molto intenso, tra la partecipazione ad Amici e Sanremo. Non riesco a stare senza far niente: appena ho un giorno libero, vado in crisi. Elodie e Annalisa? Vedo molte differenze tra loro, anche con me, a cominciare dai sound. Due mondi diversi sia a livello musicale che come performance».