Grande Fratello, Giulia Soponariu e le frasi su napoletani e disabili. È polemica

Il Grande Fratello di Simona Ventura è praticamente iniziato da due giorni ma Giulia Soponariu ha già rubato la scena a tutti. E in maniera tutt'altro che positiva. Dopo aver confessato di essere stata rapita da bambina, la quasi ventenne (è la concorrente più piccola di questa edizione del reality show) si è lasciata andare a delle affermazioni inappropriate che coinvolgono napoletani e disabili.

Grande Fratello, cosa ha detto Giulia Soponariu sui napoletani

Lo scivolone di Giulia del Grande Fratello sui napoletani è avvenuto dopo che Giulio Carotenuto ha indossato gli occhiali da sole in casa. Quando gli è stato chiesto di toglierli, il concorrente di Torre Annunziata ha spiegato: “Ho il certificato medico per poterli indossare anche negli ambienti interni”. La risposta ha dato il via a una battuta di Giulia, che ha replicato: “Dai non ti credo. Secondo me ti sei fatto fare un certificato falso. Tu sei capace di farlo. Tu sei napoletano! Sì sei napoletano, non ci credo che è vero il certificato”. Il riferimento allo stereotipo ha subito fatto discutere, trattandosi di un’espressione che all’interno del programma potrebbe avere conseguenze.

Grande Fratello, cosa ha detto Giulia Soponariu sui disabili

Il giorno prima Giulia Soponariu aveva condiviso un'altra affermazione alquanto discutibile. "La mia foto non mi piace. Sembro una down". Una frase offensiva che ha fatto subito indignare il web, sollevando interrogativi sulle possibili decisioni da parte della produzione. Classe 2005, Giulia studia Economia e Statistica all’Università di Torino. Vive a Carignano, un piccolo centro in provincia di Torino, insieme alla sua numerosa famiglia di origine rumena. Giulia si è definita estroversa, autoironica e pronta a divertirsi dentro la Casa: "Sono cringe, è vero e lo ammetto. Mi piace scherzare, ballare e far ridere gli altri. Ne combino sempre di ogni". Oltre allo studio, da anni lavora come modella e ha anche avuto esperienze come attrice in Romania, senza tralasciare le passioni per il canto e il ballo.