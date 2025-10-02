Signorini vuota il sacco, ecco cosa pensa del Grande Fratello di Simona Ventura: "Per sei mesi..."

Signorini e l’addio al Grande Fratello. E su Simona Ventura…

Dopo due anni consecutivi al timone del reality show di Canale 5, Signorini ha spiegato di aver accolto con serenità la decisione di Mediaset di non affidargli la conduzione della nuova edizione.“Sono stato in parte sollevato”, ha confessato. “Per sei mesi ho fatto il pendolare tra Roma e Milano per due prime serate a settimana. Mi alzavo alle sei del mattino, è stato davvero impegnativo. Simona Ventura? A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica”.