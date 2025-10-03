Martinenghi e Michieletto a Verissimo, tutti gli ospiti del 4 e 5 ottobre

Silvia Toffanin continua a puntare sugli sportivi per il suo Verissimo . Dopo l'intervista a Mattia Furlani, arrivano nel salotto della giornalista altri due campioni di tutto rispetto: Nicolò Martinenghi e Alessandro Michieletto . Per entrambi si tratta della prima volta nel programma di successo di Canale 5, in onda ogni sabato e domenica pomeriggio. Emozioni, obiettivi e ricordi del passato saranno al centro delle due intense chiacchierate.

Ospiti Verissimo sabato 4 ottobre 2025

Per la prima volta a Verissimo la carriera e la vita privata dell’avvocato, e tra i giudici di Forum, Annamaria Bernardini de Pace. Prima intervista anche per un grande talento: Nicolò Martinenghi, oro alle Olimpiadi di Parigi e argento agli ultimi Mondiali di Nuoto di Singapore. E ancora, il percorso complicato per trovare se stessa, della modella Carly Tommasini. Inoltre, tutto l’amore per suo marito Ascanio e per la sua famiglia di Katia Pedrotti. A Verissimo anche la terribile vicenda che vede protagonista Francesca De Andrè che sta cercando di curare le ferite di un amore tossico e pericoloso. Infine, direttamente dalla serie turca Tradimento Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör, gli attori che interpretano i personaggi di Tolga e Oylum nella serie di Canale 5.

Ospiti Verissimo domenica 5 ottobre

Alessandro Michieletto, il pallavolista che ha fatto sognare tutta Italia vincendo, con la Nazionale Maschile, l’ultima Coppa del Mondo di Volley, sarà ospite a Verissimo domenica pomeriggio. Nella stessa puntata Silvia Toffanin accoglierà Lino Banfi, un super bisnonno con 65 anni di carriera. In studio, poi, le emozioni di Veronica Peparini e Andreas Müller, che dopo tanti anni d’amore e la nascita delle loro gemelline, il 29 settembre sono finalmente diventati marito e moglie. Spazio anche a Gianni Sperti volto storico di Uomini e Donne e a due ex gieffini molto innamorati: Helena Prestes e Javier Martinez. A seguire la drammatica testimonianza di Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, la donna brutalmente uccisa nel 2022 dall’ex compagno, condannato all’ergastolo.