A Belve arriva Maria De Filippi. Quando inizia, ospiti e anticipazioni

Belve sta per tornare. Il programma condotto da Francesca Fagnan i tornerà su Rai2 da martedì 28 ottobre 2025 , come annunciato dalla stessa conduttrice sui social. La nuova edizione autunnale sarà di 7 puntate: cinque del format originale e due dello spin off Belve Crime , testato con successo sul finale dell'ultima edizione e dedicato ad interviste ai protagonisti di storie criminali che hanno particolarmente colpito l'opinione pubblica.

Maria De Filippi ospite a Belve di Francesca Fagnani

Tra gli ospiti della nuova edizione di Belve un nome di spicco: Maria De Filippi. Dopo anni di corteggiamento Francesa Fagnani è riuscita a convincere la conduttrice Mediaset che, raramente, concede interviste. "Proprio perché sono sua grande fan, mi piacerebbe Maria De Filippi, una donna che da vent'anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30 per cento ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone. E nella conduzione fa quello che non fa nessun conduttore, sa giocare in sottrazione su sé stessa", aveva detto in passato la Fagnani. Poi, Francesca è stata ospite della prima puntata di Amici e, a quanto pare, Queen Mary ha deciso di ricambiare l'invito.

Chi sono gli altri ospiti della nuova stagione di Belve

Ad oggi nessun ospite della nuova edizione di Belve è stato ufficializzato. Secondo gli ultimi rumors, però, potrebbero approdare alla corte di Francesca Fagnani altre due prime donne: Belen Rodriguez e Barbara D'Urso.