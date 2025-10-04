Anticipazioni Un posto al sole spoiler, Silvia e Michele via per sempre: tutta la verità

I personaggi di Silvia e Michele, interpretati a "Un posto al sole" da 30 anni da Luisa Amatucci e Alberto Rossi, hanno lasciato la soap per andare a fare un viaggio in Nuova Zelanda dove ci sono gli amici storici Anna e Alessandro. I fan sono in allarme: "Faranno come Franco e Angela, che non sono più tornati?". La verità è diversa e sicuramente renderà felici tutti i fan di "Un posto al sole": si tratta solo di una breve pausa come svelato ai follower proprio da Alberto Rossi (Michele) su Instagram.