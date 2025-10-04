Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Anticipazioni Un posto al sole spoiler, Silvia e Michele via per sempre: tutta la verità

I due personaggi, interpretati da Luisa Amatucci e Alberto Rossi, sono partiti per un viaggio in Nuova Zelanda e i fan sono in allarme: come stanno davvero le cose
Anticipazioni Un posto al sole spoiler, Silvia e Michele via per sempre: tutta la verità
1 min

I personaggi di Silvia e Michele, interpretati a "Un posto al sole" da 30 anni da Luisa Amatucci e Alberto Rossi, hanno lasciato la soap per andare a fare un viaggio in Nuova Zelanda dove ci sono gli amici storici Anna e Alessandro. I fan sono in allarme: "Faranno come Franco e Angela, che non sono più tornati?". La verità è diversa e sicuramente renderà felici tutti i fan di "Un posto al sole": si tratta solo di una breve pausa come svelato ai follower proprio da Alberto Rossi (Michele) su Instagram.

Silvia e Michele "Un posto al sole", quando torneranno

Non si sa ancora quando torneranno, ma è probabile che entro un mese si rivedranno in tv anche perché Rossi è già stato avvisato di nuovo sul set. La sensazione, stando ai primi spoiler, è che però di questo viaggio dall'altra parte del mondo si parlerà parecchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Un posto al sole, bufera sul webUn Posto al Sole: Marina dice addio?