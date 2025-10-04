Giorgia Palmas senza parole: derubata in treno mentre raggiungeva Magnini a Balllando con le stelle

"Spero che il ladro spenda tutto in medicine..."

La 43enne ex velina di Striscia la Notizia, racconta sul proprio profilo ig la cronaca di quanto accaduto, senza nascondere non tanto la delusione per la perdita del contenuto della valigia, quanto per la valigia stessa, alla quale teneva molto. Ecco il suo lungo sfogo, tra fatti e riflessioni: "Partita da Milano Centrale direzione Roma, un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso alla stazione di Rogoredo, dileguandosi. Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo. Oltre al danno per tutto quello che ho perso e al disagio che non ho quello che mi serviva per oggi, ero affezionatissima a quella valigia, la avevo da 15 anni, mi ha accompagnato ovunque e in tante stagioni della mia vita".

Poi l'amara riflessione: "Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta, un po' perché sono in executive e un po' perché la valigia era sopra di me. Forse penso ancora che le persone non siano tutte delinquenti, pronte a fregarti o a farti del male. E aggiungo che io e altre due persone ci siamo accorte in due minuti del fatto, ma l’uomo si era già dileguato di corsa".

Infine l'augurio al malfattore: "Ovviamente spero tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro".

Calma recuperata, la risposta a Milly Carlucci

Nonostante tutto, alla fine Giorgia Palmas ha raggiunto gli studi della Rai ed è pronta a sostenere il marito Filippo Magnini, che si esibirà con Alessandra Tripoli. E proprio all'inizio della seconda puntata del dancing show, la conduttrice Milly Carlucci si è voluta assicurare delle condizioni dell showgirl, chiedendole se fosse tutto ok. Risposta positiva per Giorgia, che ora vuole concentrarsi solmente sulla prova dell'ex nuotatore.