Nancy Brilli, lacrime in diretta per la morte del suo cane: "Devastata, settimana straziante..."

Nancy Brilli emozionata e con gli occhi lucidi a Ballando con le stelle. L'attrice, prima di scendere in pista, ha raccontato di quanto sia stata dura la sua settimana. Il suo cane non stava bene e "l'ho accompagnata alla fine", ha rivelato. Nancy Brilli ha poi aggiunto in sala prove che doveva continuare perché "questo facciamo di lavoro" e così ha fatto. Subito dopo la sua esibizione, che non ha convinto fino in fondo la giuria, Milly Carlucci ha raccontato di averla trovata "devastata" tutta la settimana. "È stato straziante", ha ammesso.