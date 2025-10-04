Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Nancy Brilli, lacrime in diretta per la morte del suo cane: "Devastata, settimana straziante..."

L'attrice a Ballando con le stelle in pista dopo giorni molto complicati
Nancy Brilli, lacrime in diretta per la morte del suo cane: "Devastata, settimana straziante..."
1 min

Nancy Brilli emozionata e con gli occhi lucidi a Ballando con le stelle. L'attrice, prima di scendere in pista, ha raccontato di quanto sia stata dura la sua settimana. Il suo cane non stava bene e "l'ho accompagnata alla fine", ha rivelato. Nancy Brilli ha poi aggiunto in sala prove che doveva continuare perché "questo facciamo di lavoro" e così ha fatto. Subito dopo la sua esibizione, che non ha convinto fino in fondo la giuria, Milly Carlucci ha raccontato di averla trovata "devastata" tutta la settimana. "È stato straziante", ha ammesso.

Nancy Brilli in lacrime a Ballando con le stelle, il motivo

Nancy Brilli, poi, ha cercato di non piangere anche dopo l'esibizione ma per lei non è stato facile. Alla fine, però, anche per una polemica con Selvaggia Lucarelli, è riuscita a resistere. E sui social in tanti l'hanno apprezzata per la delicatezza del racconto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Giorgia Palmas derubataSoncin e la Nazionale femminile a Ballando