Belen ha sbloccato Selvaggia Lucarelli, arriva la pace grazie a Ballando con le Stelle

È ufficialmente pace tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli. O quantomeno un primo passo verso la pace è stato compiuto grazie a Ballando con le Stelle. Selvaggia ha approfittato dell'ospitata di Belen da Milly Carlucci per chiederle di sbloccarla sui social. "Non ricordavo nemmeno di averlo fatto", ha ammesso la Rodriguez. Poi, una volta terminata la trassmissione, ha deciso di accogliere l'appello della Lucarelli. A farlo sapere la stessa giurata sui social: "Il piano di pace di Mily Carlucci ha funzionato", ha scritto la Lucarelli.