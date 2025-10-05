Ufo Robot Goldrake torna in tv dal 5 ottobre, dove e quando vedere il cartone animato cult

Da domenica 5 ottobre 2025 torna su Rai 2 il leggendario Ufo Robot Goldrake , in occasione del cinquantesimo anniversario della sua prima messa in onda in Giappone. L’anime è stato trasmesso in Italia qualche anno dopo, esattamente nel pomeriggio del 4 aprile 1978, quando Rai 2 lanciò la serie basata sul manga creato da Go Nagai conquistando un grande successo tra bambini e ragazzi e creando un “anime boom”. Un ritorno che emoziona appassionati “vintage”, con un pizzico di emozione e quell'onda di nostalgia che riaffiora quando qualcosa ci ricorda infanzia e adolescenza.

Dove e quando vedere Ufo Robot Goldrake in tv e streaming

La serie originale di Ufo Robot Goldrake conta ben 71 episodi, che saranno proposti in versione restaurata, per permettere al pubblico di rivedere il celebre anime con una qualità visiva migliorata. A questi si aggiungeranno tre episodi mai trasmessi prima sulla Rai, materiale inedito che rappresenta un ulteriore motivo di interesse per i collezionisti e per chi non vuole perdersi nessuna sfumatura della saga. Dunque, ogni giorno alle 19 su Rai 2. In streaming è possibile seguirlo su Raiplay.

La trama di Ufo Robot Goldrake

La trama di UFO Robot Goldrake ruota attorno al principe Duke Fleed, unico sopravvissuto dell'invasione del suo pianeta Fleed da parte dell'Impero di Vega. Fuggito sulla Terra con il robot Goldrake, viene adottato dal Dottor Procton e prende il nome di Actarus. Quando le forze di Vega raggiungono la Terra, Actarus, con il Goldrake e l'aiuto di Koji Kabuto (Alcor), Venusia e sua sorella Maria, inizia a difendere il pianeta dagli attacchi dei mostri spaziali.