Clamoroso: i Coma Cose si lasciano e sciolgono anche il gruppo, cosa è successo

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano non stanno più insieme e terminano la collaborazione artistica.
Clamoroso: i Coma Cose si lasciano e sciolgono anche il gruppo, cosa è successo© LAPRESSE
1 min

La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale e anche clamorosa. I "Coma Cose" non solo si lasciano come coppia, ma terminano anche la loro collaborazione artistica. La coppia lo ha annunciato con un lungo post sui social: "Ebbene sì, Fausto e Francesca si sono lasciati - si legge sul profilo ufficiale dei Coma Cose -. È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma Cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c'era proprio più nulla da riprendere. Sono stati - hanno aggiunto - dieci anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre un nostro pezzo di vita fondamentale".

Notizia in aggiornamento

