Grande Fratello, Simona Ventura bacchetta in diretta l'ex pugile Matteo Azzali: "Bestie e pagliacci? Non ti puoi permettere..."

Matteo Azzali subito protagonista alla seconda puntata del Grande Fratello 2025 . Il primo blocco della diretta si è aperto proprio con lui: il pugile è stato al centro di un momento di forte crisi nei giorni scorsi, tanto che ha dichiarato di voler abbandonare il programma, dopo appena qualche giorno. Durante la notte i concorrenti hanno dato vita a una vera e propria battaglia a colpi di cuscini, e il pugile ha manifestato tutto il suo fastidio definendoli "bestie" e "pagliacci". Parole dure che non sono piaciute ai ragazzi. "Siamo qui per divertirci e non ci piace essere apostrofati così".

Grande Fratello, il pugile Matteo Azzali contro tutti

Matteo ha provato però a giustificarsi: "Non volevo offendere nessuno, ho solo chiesto di divertirsi in altre stanze della casa di notte". Pronta la ramanzina di Simona Ventura, che gli ha fatto notare che non è stato un atteggiamento sportivo, Matteo ha spiegato: "Mi è stato detto che non è il mio posto, se vengo visto così perché non faccio i balletti allora nominatemi per non andare via. Mio padre diceva sempre che ero brutto ma onesto". Ad Azzoli è stato dunque chiesto se vuole lasciare la casa ma per ora sembra deciso a restare: "Lo farò solo se sarò nominato, nella mia vita non ho mai mollato la lotta. L'altra sera volevo mangiarmeli come Pacman".

Matteo Azzali e il sogno infranto del pugilato

Matteo ha 47 anni e viene da Parma. Ex pugile professionista (carriera interrotta da grave infortunio alla mano), oggi è maestro di boxe e titolare di palestra e di un negozio di articoli sportivi. Nato in un quartiere difficile, lo sport lo ha salvato. Al Grande Fratello ha ricordato i combattimenti con Daniele Scardina e rivelato: "Credevo di portare avanti il mio sogno. La mia vita ruotava intorno al pugilato, ci ho sempre messo anima, mente e corpo. Quel maledetto giorno è cambiato tutto".