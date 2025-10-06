Maria De Filippi a Belve. L'indiscrezione: "Potrebbe porre delle domande"  

Maria De Filippi a Belve . Ma, contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi, non come ospite di una puntata. La conduttrice Mediaset potrebbe affiancare Francesca Fagnani. Stando a quanto rivela l'Adnkronos, "Francesca Fagnani avrebbe architettato, con la complicità di Maria De Filippi, un'incursione giocosa e a più riprese di Queen Mary in cui non è escluso che a porre domande possa essere proprio la conduttrice di Canale 5". Al momento nessuna conferma o smentita da parte delle dirette interessate.

Quando torna Belve e chi sono gli ospiti

Belve tornerà su Rai 2 da martedì 28 ottobre 2025, come annunciato dalla stessa conduttrice sui social. La nuova edizione autunnale sarà di 7 puntate: cinque del format originale e due dello spin off Belve Crime, testato con successo sul finale dell'ultima edizione e dedicato ad interviste ai protagonisti di storie criminali che hanno particolarmente colpito l'opinione pubblica. Ad oggi nessun ospite della nuova edizione di Belve è stato ufficializzato. Secondo gli ultimi rumors, però, potrebbero approdare alla corte di Francesca Fagnani altre due prime donne: Belen Rodriguez e Barbara D'Urso.