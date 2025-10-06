Grande Fratello, scoppia la prima lite tra Giulia e Grazia. Poi la dolorosa confessione  

Prima lite al Grande Fratello 2025 : a discutere Grazia e Giulia . Tutto è iniziato dopo una clip in cui sono state mostrate le varie sfuriate di Grazia nel corso della settimana. Le immagini mostrano Grazia infuriarsi quando Domenico le dice che non fa niente. Lei perde il controllo e si infuria, così come ha fatto anche in altri episodi in questi ultimi giorni. Poi, alcuni frame, la mostrano mentre dice che Giulia, con cui ha trascorso gran parte del suo tempo, è una miracolata. La ragazza, che le è stata vicino per tutta la settimana, si è offesa e le due hanno iniziato a battibeccare. Simona Ventura ha allora chiamato Grazia in confessionale, dove emerge una verità scomoda sul passato della ragazza.

Grande Fratello, Grazia vittima di violenza

Dopo giorni di tensioni e conlitti, è emersa una verità scomoda su Grazia: "Sono stata violentata, la rabbia che ho dentro viene da lì". Super Simo ha cercato di aiutarla a elaborare la sua rabbia e a comprendere le origini del suo malessere: "Forse stai cercando di far uscire un dolore enorme. Il dolore che hai provato è stato troppo grande, e tu hai provato a seppellirlo. Ma questa è la prima volta che provi a dargli voce". Grazia ha confermato di aver seguito un percorso terapeutico per affrontare il trauma: "Non sono riuscita a farcela da sola, ho dovuto chiedere aiuto", ha spiegato. La conduttrice ha aggiunto parole di incoraggiamento: "Hai un mostro dentro, ma questo è un buon inizio. Se impari a gestire il dolore, potrai essere finalmente felice. È come costruire una casa: stai iniziando dalle fondamenta".

La reazione degli altri concorrenti del GF

La confessione di Grazia è stata accolta con reazioni contrastanti da parte dei gieffini: Giulia si è mostrata ancora arrabbiata mentre Francesca ha ammesso che oltre all'empatia che questa rivelazione di Grazia può suscitare, la gieffina deve anche analizzarsi in profondità perché non può usare il suo trauma per giustificare risposte crude o troppo aggressive. Jonas ha invece ricordato che Grazia può essere d'esempio per tutte le persone che si trovano a vivere una situazione così drammatica come la sua.